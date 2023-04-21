Джелялова та ще двох кримських політв'язнів можуть депортувати в РФ, - омбудсмен

Росія може депортувати незаконно ув'язнених братів Ахтемових та Нарімана Джелялова з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

"Незаконно ув’язнених кримських політв’язнів Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова та Азіза Ахтемова можуть депортувати до Росії", - повідомив Лубінець.

Омбудсмен підтримав заяву правозахисних організацій, які вимагають від влади РФ утриматися від депортації та негайно звільнити громадян України, незаконно затриманих із політичних мотивів.

"Звертаюсь до міжнародної спільноти посилити санкційний тиск на Росію з метою припинення її злочинної політики щодо переслідування та витіснення корінного населення - кримських татар з півострова", - наголосив він.

Лубінець нагадав, що заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також активістів Асана й Азіза Ахтемових, було незаконно засуджено підконтрольним РФ "Верховним судом Криму" у так званій "справі про диверсію на газопроводі" - до 17, 15 і 13 років ув’язнення, відповідно.

"В Україні депортацію кримськотатарського народу справедливо визнали геноцидом. Втім Росія продовжує примусово переміщувати жертв політично вмотивованих переслідувань з Криму на свою територію", - підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські силовики вивезли заступника голови Меджлісу з дому після обшуків.

Загалом 3 і 4 вересня 2021 року в ході масових обшуків в окупованому Криму, що пройшли в будинках кримських татар були затримано і відвезено в невідомому напрямку 5 кримських татар.

Серед них Ельдар Одаманов, Наріман Джелялов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов та Шевкет Усеїнов.

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