Джелялова и еще двух крымских политзаключенных могут депортировать в РФ, - омбудсмен

Россия может депортировать незаконно заключённых братьев Ахтемовых и Наримана Джелялова из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

"Незаконно заключенных крымских политзаключенных Наримана Джеляла, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова могут депортировать в Россию", - сообщил Лубинец.

Омбудсмен поддержал заявление правозащитных организаций, которые требуют от властей РФ воздержаться от депортации и немедленно освободить граждан Украины, незаконно задержанных по политическим мотивам.

"Обращаюсь к международному сообществу усилить санкционное давление на Россию с целью прекращения ее преступной политики по преследованию и вытеснению коренного населения - крымских татар с полуострова", - подчеркнул он.

Лубинец напомнил, что заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, а также активисты Асан и Азиз Ахтемовы, были незаконно осуждены подконтрольным РФ "Верховным судом Крыма" по так называемому "делу о диверсии на газопроводе" - к 17, 15 и 13 годам заключения, соответственно.

"В Украине депортацию крымскотатарского народа справедливо признали геноцидом. Впрочем, Россия продолжает принудительно перемещать жертв политически мотивированных преследований из Крыма на свою территорию", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские силовики вывезли замглавы Меджлиса из дома после обысков.

Всего 3 и 4 сентября 2021 года в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму прошедших в домах крымских татар былизадержаны и увезены в неизвестном направлении 5 крымских татар.

Среди них - Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.

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