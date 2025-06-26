Безос наближається до Трампа: у Blue Origin просять більше держконтрактів, - WSJ

Джефф Безос і його аерокосмічна компанія Blue Origin активізували зусилля для отримання державних контрактів, скориставшись розривом між американським президентом Дональдом Трампом і його радником Ілоном Маском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами анонімних джерел, обізнаних у цій справі, засновник Blue Origin принаймні двічі цього місяця розмовляв із Трампом, а генеральний директор космічної компанії Дейв Лімп навіть відвідав Білий дім, щоб зустрітися з главою адміністрації Трампа.

За словами джерел видання, принаймні в деяких розмовах із Трампом та його співробітниками Безос та інші керівники Blue Origin просили про надання більшої кількості державних контрактів.

Примітно, що ця ініціатива з'явилася через кілька днів після гучного скандалу на початку червня між Трампом і Маском, який був одним з головних радників президента і володіє власною ракетною компанією SpaceX.

Маск і Безос роками були конкурентами в космічній галузі, але SpaceX значно випередила Blue Origin, запускаючи ракети з рекордною швидкістю і ставши домінуючим підрядником Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору.

Проте повідомляється, що керівники Blue Origin з минулого літа турбувалися про близькість Маска до Трампа і про те, як це може вплинути на доступ до державних контрактів, повідомили деякі з цих осіб. Наразі ж розрив відносин Трампа з Маском створив потенційну можливість для прориву компанії.