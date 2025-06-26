Безос наближається до Трампа: у Blue Origin просять більше держконтрактів, - WSJ
Джефф Безос і його аерокосмічна компанія Blue Origin активізували зусилля для отримання державних контрактів, скориставшись розривом між американським президентом Дональдом Трампом і його радником Ілоном Маском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами анонімних джерел, обізнаних у цій справі, засновник Blue Origin принаймні двічі цього місяця розмовляв із Трампом, а генеральний директор космічної компанії Дейв Лімп навіть відвідав Білий дім, щоб зустрітися з главою адміністрації Трампа.
За словами джерел видання, принаймні в деяких розмовах із Трампом та його співробітниками Безос та інші керівники Blue Origin просили про надання більшої кількості державних контрактів.
Примітно, що ця ініціатива з'явилася через кілька днів після гучного скандалу на початку червня між Трампом і Маском, який був одним з головних радників президента і володіє власною ракетною компанією SpaceX.
Маск і Безос роками були конкурентами в космічній галузі, але SpaceX значно випередила Blue Origin, запускаючи ракети з рекордною швидкістю і ставши домінуючим підрядником Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору.
Проте повідомляється, що керівники Blue Origin з минулого літа турбувалися про близькість Маска до Трампа і про те, як це може вплинути на доступ до державних контрактів, повідомили деякі з цих осіб. Наразі ж розрив відносин Трампа з Маском створив потенційну можливість для прориву компанії.
Конфлікт Трампа і Маска
Нагадаємо, що на початку цього місяця між Ілоном Маском і президентом Дональдом Трампом стався гучний та відкритий конфлікт.
Чоловіки почали кидатись заявами один проти одного після того, як бізнесмен перестав бути близьким радником Трампа, що вже стало сигналом про розрив одного з найвпливовіших політичних альянсів сучасної Америки.
Власник SpaceX і Tesla Inc. назвав "мерзотним" проект закону президента про податки та витрати, а Трамп натомість висловив розчарування своїм екс-радником, назвавши його божевільним.
Маск, який витратив сотні мільйонів доларів на підтримку кампанії Трампа на минулорічних виборах, негайно відповів у соцмережі, заявивши, що президент невдячний і що без його підтримки не опинився б у Білому домі.
Під час конфлікту Трамп заявив, що "найпростіший спосіб заощадити кошти" в федеральному бюджеті - це "припинити" урядові контракти з компаніями, що належать Маску.
Того ж дня акції Tesla впали на 14%, а ринкова вартість компанії знизилася на понад 150 млрд доларів - найбільше падіння за день в історії компанії.
Проте вже вранці 11 червня Маск публічно пішов на поступки у конфлікті та заявив, що "перегнув палицю" своїми жорсткими постами щодо Трампа.
Детальніше про причини та наслідки конфлікту, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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