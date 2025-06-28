ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: какое платье выбрала невеста (фото)

Суббота 28 июня 2025 09:10
UA EN RU
Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: какое платье выбрала невеста (фото) Невеста сияла в дизайнерскьком платье модного бренда (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Миллиардер Джефф Безос и его избранница Лорен Санчес официально стали супругами.

Какое платье выбрала невеста и что известно о праздновании, рассказывает РБК-Украина.

Что известно о свадьбе

Одна из самых громких свадеб года прошла с размахом в Венеции среди природы 27 июня. Главной звездой события стала невеста, которая выбрала платье от Dolce & Gabbana.

Санчес поделилась первыми снимками в фотоблоге, где уже добавила к своей фамилии Безос.

Примечательно, что страницу она решила закрыть, а большинство фото скрыть.

Свое платье невеста назвала "поэзией в ткани" и обратилась к модному дому.

"Спасибо за магию, которую вы создали", - написала она.

Свадебный наряд с кружевом, высокой горловиной и длинными рукавами идеально подчеркнул фигуру Лорен.

Королевского шарма добавил роскошный шлейф и легкая фата. Миллиардер в свою очередь выбрал классический смокинг с бабочкой.

Всего на празднике, который проходил на острове Сан-Джорджо-Маджоре, присутствовали 200 человек.

Среди звезд - семья Кардашьян-Дженнер, Опра, Ашер, Орландо Блум, Леонардо ДиКаприо и другие.

Что известно о свадебном платье

Лорен начала планировать создание наряда еще полтора года назад. На дизайн ее вдохновили фотографии Софи Лорен.

"Я исследовала фотографии невест 1950-х годов, хотела вспомнить прошлое и увидела Софи Лорен, ее руки были вот так (имитирует молитвенную позу). Она была в высоком кружеве, вплоть до шеи. Я сказала: "Это оно. Это то самое платье", - поделилась она.

По словам Санчес, это первый наряд, который она когда-либо надевала и который настолько закрывает грудь.

Накануне события невеста снялась для Vogue, где не только рассказала все детали по созданию свадебного образа, но и продемонстрировала наряд во всей красе.

Что известно об отношениях молодожен

Это будет второй брак для пары. У них семеро детей от предыдущих союзов: четверо у Безоса, трое у Санчес.

После разводов начали публично встречаться в 2019-м году, а обручились в мае 2023-го.

Миллиардер сделал предложение за ужином на роскошной яхте, где вручил любимой массивное кольцо с бриллиантом, стоимость которого оценивается в 2-5 миллиона долларов.

Напомним, что Безос является основателем Blue Origin, которая организовала тот самый женский полет в космос. Тогда в путешествие в частности отправились Кэти Перри и сама Лорен.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Vogue, Instagram-аккаунт Лорен Санчес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Модные тренды Стиль жизни Звезды шоу-бизнеса
Новости
Обстрел Одессы: количество пострадавших снова возросло
Обстрел Одессы: количество пострадавших снова возросло
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу