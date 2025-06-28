Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: какое платье выбрала невеста (фото)
Миллиардер Джефф Безос и его избранница Лорен Санчес официально стали супругами.
Какое платье выбрала невеста и что известно о праздновании, рассказывает РБК-Украина.
Что известно о свадьбе
Одна из самых громких свадеб года прошла с размахом в Венеции среди природы 27 июня. Главной звездой события стала невеста, которая выбрала платье от Dolce & Gabbana.
Санчес поделилась первыми снимками в фотоблоге, где уже добавила к своей фамилии Безос.
Примечательно, что страницу она решила закрыть, а большинство фото скрыть.
Свое платье невеста назвала "поэзией в ткани" и обратилась к модному дому.
"Спасибо за магию, которую вы создали", - написала она.
Свадебный наряд с кружевом, высокой горловиной и длинными рукавами идеально подчеркнул фигуру Лорен.
Королевского шарма добавил роскошный шлейф и легкая фата. Миллиардер в свою очередь выбрал классический смокинг с бабочкой.
Всего на празднике, который проходил на острове Сан-Джорджо-Маджоре, присутствовали 200 человек.
Среди звезд - семья Кардашьян-Дженнер, Опра, Ашер, Орландо Блум, Леонардо ДиКаприо и другие.
Что известно о свадебном платье
Лорен начала планировать создание наряда еще полтора года назад. На дизайн ее вдохновили фотографии Софи Лорен.
"Я исследовала фотографии невест 1950-х годов, хотела вспомнить прошлое и увидела Софи Лорен, ее руки были вот так (имитирует молитвенную позу). Она была в высоком кружеве, вплоть до шеи. Я сказала: "Это оно. Это то самое платье", - поделилась она.
Lauren Sánchez is wearing a custom made BRIDAL Dolce & Gabbana dress for her wedding with Jeff Bezos, inspired by the look of Sophia Loren in a movie ‘Houseboat’ of 1958. pic.twitter.com/vqmXSKJsIz— La Mode Unknown (@LaModeUnknown) June 27, 2025
По словам Санчес, это первый наряд, который она когда-либо надевала и который настолько закрывает грудь.
Накануне события невеста снялась для Vogue, где не только рассказала все детали по созданию свадебного образа, но и продемонстрировала наряд во всей красе.
Что известно об отношениях молодожен
Это будет второй брак для пары. У них семеро детей от предыдущих союзов: четверо у Безоса, трое у Санчес.
После разводов начали публично встречаться в 2019-м году, а обручились в мае 2023-го.
Миллиардер сделал предложение за ужином на роскошной яхте, где вручил любимой массивное кольцо с бриллиантом, стоимость которого оценивается в 2-5 миллиона долларов.
Напомним, что Безос является основателем Blue Origin, которая организовала тот самый женский полет в космос. Тогда в путешествие в частности отправились Кэти Перри и сама Лорен.
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При написании материала были использованы следующие источники: Vogue, Instagram-аккаунт Лорен Санчес.