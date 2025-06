Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: какое платье выбрала невеста (фото)

Одна из самых громких свадеб года прошла с размахом в Венеции среди природы 27 июня. Главной звездой события стала невеста, которая выбрала платье от Dolce & Gabbana.

Санчес поделилась первыми снимками в фотоблоге, где уже добавила к своей фамилии Безос.

Примечательно, что страницу она решила закрыть, а большинство фото скрыть.

Свое платье невеста назвала "поэзией в ткани" и обратилась к модному дому.

"Спасибо за магию, которую вы создали", - написала она.

Свадебный наряд с кружевом, высокой горловиной и длинными рукавами идеально подчеркнул фигуру Лорен.

Королевского шарма добавил роскошный шлейф и легкая фата. Миллиардер в свою очередь выбрал классический смокинг с бабочкой.

Всего на празднике, который проходил на острове Сан-Джорджо-Маджоре, присутствовали 200 человек.

Среди звезд - семья Кардашьян-Дженнер, Опра, Ашер, Орландо Блум, Леонардо ДиКаприо и другие.

Лорен начала планировать создание наряда еще полтора года назад. На дизайн ее вдохновили фотографии Софи Лорен.

"Я исследовала фотографии невест 1950-х годов, хотела вспомнить прошлое и увидела Софи Лорен, ее руки были вот так (имитирует молитвенную позу). Она была в высоком кружеве, вплоть до шеи. Я сказала: "Это оно. Это то самое платье", - поделилась она.

Lauren Sánchez is wearing a custom made BRIDAL Dolce & Gabbana dress for her wedding with Jeff Bezos, inspired by the look of Sophia Loren in a movie ‘Houseboat’ of 1958. pic.twitter.com/vqmXSKJsIz