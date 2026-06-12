Джефф Безос створює ШІ-інженера: для чого його навчають проєктувати ракети

Як працює технологія

Замість створення чергового чат-бота для генерації текстів чи картинок, команда Prometheus будує інтелектуальну систему, яку автори називають штучним загальним інженером (artificial general engineer).

Це програмна платформа, здатна самостійно створювати цифрові креслення, проводити симуляції та готувати до виробництва надскладні технічні об’єкти - наприклад, компоненти ракет, лопаті авіадвигунів або молекулярні решітки для нових ліків.

Традиційні нейромережі оперують лише статистичними закономірностями у словах чи пікселях, тому вони часто вигадують неіснуючі факти. Платформа Prometheus працює інакше: її базові моделі фундаментально інтегровані із законами фізики, аеродинаміки, термодинаміки та хімії.

ШІ не просто малює деталь, а розраховує її міцність, опір матеріалів та поведінку під екстремальними навантаженнями, замінюючи місяці комп’ютерних тестів і роботи цілих інженерних бюро.

Для навчання таких моделей потрібні колосальні обчислювальні потужності. Саме тому більша частина технологічного капіталу компанії йде на закупівлю спеціалізованих ШІ-процесорів і будівництво дата-центрів.

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Чому Physical AI надійніший за звичайний софт?

Зараз над проєктом Prometheus працює закрита команда з 150 провідних інженерів та науковців у Сан-Франциско, Лондоні та Цюриху. Конкретні алгоритми та архітектура моделей строго засекречені, проте першими полігонами для тестування штучного інженера стануть космічні розробки Blue Origin та логістичні системи Amazon.

Експерти ринку зазначають, що індустрія масово розвертається у бік Physical AI (фізичного ШІ). Чистий софт та чат-боти легко скопіювати, тоді як створення ШІ, який розуміє матеріальний світ та вміє проєктувати реальне залізо, створює потужний технологічний бар’єр. Це робить платформу Prometheus практично недосяжною для дрібних конкурентів на роки наперед.

Нова модель праці: дефіцит фахівців замість безробіття

Широке впровадження штучного інженера дозволить радикально змінити швидкість створення нових технологій. Наприклад, цикл розробки складного промислового обладнання може скоротитися з десяти років до кількох місяців.

Попри те, що алгоритми заберуть на себе значну частину рутинної роботи конструкторів, Безос не погоджується з популярними "апокаліптичними" прогнозами про масове безробіття. Мільярдер вважає, що технологічний стрибок змінить структуру зайнятості та призведе до дефіциту робочої сили.

Які наслідки вбачає підприємець:

Зниження вартості розробки: коли створювати нові пристрої, заводи чи ліки стане вдесятеро дешевше, у світі з’явиться величезна кількість нових інженерних проєктів, які потребуватимуть людського контролю.

Покращення умов життя: висока автоматизація дозволить людям працювати значно менше. Сім'ї, де зараз працюють двоє людей, зможуть перейти на модель одного годувальника, а тривалість стандартного робочого тижня може скоротитися.