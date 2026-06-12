Джефф Безос создает ИИ-инженера: для чего его обучают проектировать ракеты

Американский технологический стартап Prometheus разрабатывает принципиально новый класс ИИ, который автоматизирует полный цикл проектирования и производства в тяжелой промышленности. Проект возглавил миллиардер Джефф Безос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Вместо создания очередного чат-бота для генерации текстов или картинок, команда Prometheus строит интеллектуальную систему, которую авторы называют искусственным общим инженером (artificial general engineer).
Это программная платформа, способная самостоятельно создавать цифровые чертежи, проводить симуляции и готовить к производству сверхсложные технические объекты- например, компоненты ракет, лопасти авиадвигателей или молекулярные решетки для новых лекарств.
Традиционные нейросети оперируют только статистическими закономерностями в словах или пикселях, поэтому они часто придумывают несуществующие факты. Платформа Prometheus работает иначе: ее базовые модели фундаментально интегрированы с законами физики, аэродинамики, термодинамики и химии.
ИИ не просто рисует деталь, а рассчитывает ее прочность, сопротивление материалов и поведение под экстремальными нагрузками, заменяя месяцы компьютерных тестов и работы целых инженерных бюро.
Для обучения таких моделей требуются колоссальные вычислительные мощности. Именно поэтому большая часть технологического капитала компании уходит на закупку специализированных ИИ-процессоров и строительство дата-центров.
Сейчас над проектом Prometheus работает закрытая команда из 150 ведущих инженеров и ученых в Сан-Франциско, Лондоне и Цюрихе. Конкретные алгоритмы и архитектура моделей строго засекречены, однако первыми полигонами для тестирования искусственного инженера станут космические разработки Blue Origin и логистические системы Amazon.
Эксперты рынка отмечают, что индустрия массово разворачивается в сторону Physical AI (физического ИИ). Чистый софт и чат-боты легко скопировать, тогда как создание ИИ, который понимает материальный мир и умеет проектировать реальное железо, создает мощный технологический барьер. Это делает платформу Prometheus практически недосягаемой для мелких конкурентов на годы вперед.
Широкое внедрение искусственного инженера позволит радикально изменить скорость создания новых технологий. Например, цикл разработки сложного промышленного оборудования может сократиться с десяти лет до нескольких месяцев.
Несмотря на то, что алгоритмы заберут на себя значительную часть рутинной работы конструкторов, Безос не соглашается с популярными "апокалиптическими" прогнозами о массовой безработице. Миллиардер считает, что технологический скачок изменит структуру занятости и приведет к дефициту рабочей силы.
Какие последствия видит предприниматель:
Снижение стоимости разработки: когда создавать новые устройства, заводы или лекарства станет в десять раз дешевле, в мире появится огромное количество новых инженерных проектов, которые потребуют человеческого контроля.
Улучшение условий жизни: высокая автоматизация позволит людям работать значительно меньше. Семьи, где сейчас работают два человека, смогут перейти на модель одного кормильца, а продолжительность стандартной рабочей недели может сократиться.