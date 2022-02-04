Не только "Джавелины". Эстония рассматривает, чем еще помочь Украине, - посол

"Ракеты "Джавелин" поступят в ближайшие дни, их точное количество будет озвучено публично", - сказал посол.

Дипломат добавил, что Эстония сейчас работает с украинскими институтами, включая Минобороны, по вопросу поставок дополнительных вооружений и оборудования.

"Они поделились с нами перечнем, что является наиболее востребованным. Мы посмотрим: вот этого у нас в запасах больше не осталось, но, вероятно, у нас есть что-то другое", - уточнил Кууска.

По его словам, решение принимает эстонское правительство, и если оно будет положительным, то Эстония передаст Украине оружие.