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Не тільки "Джавеліни". Естонія розглядає, чим ще допомогти Україні, - посол

Автор: Дмитрий Кузнецов

Естонія найближчим часом поставить Україні ракети до протитанкових комплексів "Джавелін". Крім цього Таллінн вивчає заявку Міністерства оборони про додаткову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Естонії в Україні Каймо Кууска виданню "Суспільне".

"Ракети " Джавелін" надійдуть найближчими днями, їх точна кількість буде озвучена публічно", - сказав посол.

Дипломат додав, що Естонія зараз працює з українськими інститутами, включаючи Міноборони, з питання постачання додаткових озброєнь і обладнання.

"Вони поділилися з нами переліком, що є найбільш затребуваним. Ми подивимося: ось цього у нас в запасах більше не залишилося, але, ймовірно, у нас є щось інше", - уточнив Кууска.

За його словами, рішення приймає Естонський уряд, і якщо воно буде позитивним, то Естонія передасть Україні зброю.

Нагадаємо, влада Німеччини та Фінляндії вирішує, чи отримає Україна гаубиці з Естонії.

Зазначимо, раніше повідомлялося, про плани Естонії передати Україні 122-міліметрові гаубиці

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