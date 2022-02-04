Не тільки "Джавеліни". Естонія розглядає, чим ще допомогти Україні, - посол

Естонія найближчим часом поставить Україні ракети до протитанкових комплексів "Джавелін". Крім цього Таллінн вивчає заявку Міністерства оборони про додаткову допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Естонії в Україні Каймо Кууска виданню "Суспільне".
"Ракети " Джавелін" надійдуть найближчими днями, їх точна кількість буде озвучена публічно", - сказав посол.
Дипломат додав, що Естонія зараз працює з українськими інститутами, включаючи Міноборони, з питання постачання додаткових озброєнь і обладнання.
"Вони поділилися з нами переліком, що є найбільш затребуваним. Ми подивимося: ось цього у нас в запасах більше не залишилося, але, ймовірно, у нас є щось інше", - уточнив Кууска.
За його словами, рішення приймає Естонський уряд, і якщо воно буде позитивним, то Естонія передасть Україні зброю.
Нагадаємо, влада Німеччини та Фінляндії вирішує, чи отримає Україна гаубиці з Естонії.
Зазначимо, раніше повідомлялося, про плани Естонії передати Україні 122-міліметрові гаубиці