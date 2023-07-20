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Нічні вибухи у Криму: у мережі показали момент "прильоту"

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Четвер 20 липня 2023 19:06
Нічні вибухи у Криму: у мережі показали момент "прильоту" Ілюстративне фото: у мережі показали відео "прильоту" по Криму вночі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому селищі Роздольне, яке знаходиться в Криму, сьогодні, 20 липня, вночі лунали вибухи. У мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

У мережі пишуть, що по будівлі в Раздольному нібито вдарив безпілотник. Пропагандисти звинувачують в атаці Україну.

При цьому, за їхніми словами, внаслідок "атаки" там нібито загинула 14-річна дівчинка. Офіційні представники України не коментують подію.

Вибухи у Раздольному

Нагадаємо, інформацію про вибухи в Раздольному сьогодні вранці почали розповсюджувати російські пропагандистські Telegram-канали.

Вони уточнювали, що там нібито було пошкоджено чотири адміністративні будівлі.

Вибухи в Криму останнім часом гримлять дедалі частіше. Наприклад, сьогодні вдень їх фіксували у районі двох аеродромів. Деталі інциденту наразі невідомі.

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