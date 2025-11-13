Джамала показала стильний прийом, як оновити класичний костюм зі штанами

Який "лук" вибрала співачка

Базовий шар

Під костюм Джамала одягла білу футболку - це базова річ, яка є в гардеробі кожної модниці.

Костюм

Артистка обрала білий костюм-двійку - об'ємний жакет із широкими плечима та штани прямого крою. Такий лаконічний базовий силует доповнила неординарними деталями, створивши багатошаровий і фактурний образ.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Як Джамала стилізувала костюм

Багатошаровість: поверх штанів співачка одягла напівпрозору хустку-сітку із зеленою облямівкою по краях, яка надає образу динаміки та легкого етнічного відтінку, а також робить акцент на талії.

Джамала вкотре довела, що класика може мати сучасний і креативний вигляд - варто додати лише кілька сміливих деталей і натхнення з українських традицій.

Куди можна вдягнути такий образ

Образ, який продемонструвала Джамала, - приклад універсальної елегантності. Такий костюм із сучасними акцентами легко адаптується під різні події.

Світські заходи або прем'єри

Білий костюм зі стильними деталями має доречний вигляд на червоній доріжці, відкритті виставки або модному показі.

Офіційні зустрічі або конференції

Якщо зняти спідницю-сітку і залишити класичну основу, вбрання перетворюється на стриманий і впевнений діловий look.

Благодійні вечори або культурні події

Етнічні акценти створюють унікальний стиль, що підкреслює українську ідентичність.

Фотосесії або творчі заходи

Завдяки багатошаровості та цікавим фактурам образ має ефектний вигляд на фото та відео.

Вечір у місті або концерт

У поєднанні з більш зручним взуттям костюм набуває легкості та стає ідеальним варіантом для сучасної урбаністичної моди.

