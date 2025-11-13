Джамала показала стильный прием, как обновить классический костюм с брюками

Джамала поразила поклонников необычным образом - певица показала, как превратить обычный белый костюм с брюками в модный и современный "лук" с этническими акцентами.
Базовый слой
Под костюм Джамала надела белую футболку - это базовая вещь, которая есть в гардеробе каждой модницы.
Костюм
Артистка выбрала белый костюм-двойку - объемный жакет с широкими плечами и брюки прямого кроя. Такой лаконичный базовый силуэт дополнила неординарными деталями, создав многослойный и фактурный образ.
Джамала в очередной раз доказала, что классика может выглядеть современно и креативно - стоит добавить лишь несколько смелых деталей и вдохновение из украинских традиций.
Образ, который продемонстрировала Джамала, - пример универсальной элегантности. Такой костюм с современными акцентами легко адаптируется под разные события.
Светские мероприятия или премьеры
Белый костюм со стильными деталями выглядит уместно на красной дорожке, открытии выставки или модном показе.
Официальные встречи или конференции
Если снять юбку-сетку и оставить классическую основу, наряд превращается в сдержанный и уверенный деловой look.
Благотворительные вечера или культурные события
Этнические акценты создают уникальный стиль, подчеркивающий украинскую идентичность.
Фотосессии или творческие мероприятия
Благодаря многослойности и интересным фактурам образ смотрится эффектно на фото и видео.
Вечер в городе или концерт
В сочетании с более удобной обувью костюм приобретает легкость и становится идеальным вариантом для современной урбанистической моды.
