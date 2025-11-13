Джамала показала стильный прием, как обновить классический костюм с брюками

Какой "лук" выбрала певица

Базовый слой

Под костюм Джамала надела белую футболку - это базовая вещь, которая есть в гардеробе каждой модницы.

Костюм

Артистка выбрала белый костюм-двойку - объемный жакет с широкими плечами и брюки прямого кроя. Такой лаконичный базовый силуэт дополнила неординарными деталями, создав многослойный и фактурный образ.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Как Джамала стилизовала костюм

Многослойность: поверх брюк певица надела полупрозрачный платок-сетку с зеленой окантовкой по краям, который придает образу динамики и легкого этнического оттенка, а также делает акцент на талии.

поверх брюк певица надела полупрозрачный платок-сетку с зеленой окантовкой по краям, который придает образу динамики и легкого этнического оттенка, а также делает акцент на талии. Аксессуары: массивные золотые украшения - цепочка с кулоном, серьги, браслеты и объемные кольца - придают образу интересных акцентов.

массивные золотые украшения - цепочка с кулоном, серьги, браслеты и объемные кольца - придают образу интересных акцентов. Обувь: нейтральные бежевые туфли-слингбеки из замши гармонично завершают лук.

нейтральные бежевые туфли-слингбеки из замши гармонично завершают лук. Макияж и прическа: естественный макияж и распущенные темные волосы дополнили образ, подчеркнув его элегантность.

Джамала в очередной раз доказала, что классика может выглядеть современно и креативно - стоит добавить лишь несколько смелых деталей и вдохновение из украинских традиций.

Джамала показала стильный лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Куда можно надеть такой образ

Образ, который продемонстрировала Джамала, - пример универсальной элегантности. Такой костюм с современными акцентами легко адаптируется под разные события.

Светские мероприятия или премьеры

Белый костюм со стильными деталями выглядит уместно на красной дорожке, открытии выставки или модном показе.

Официальные встречи или конференции

Если снять юбку-сетку и оставить классическую основу, наряд превращается в сдержанный и уверенный деловой look.

Джамала показала, как носить брючный костюм (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Благотворительные вечера или культурные события

Этнические акценты создают уникальный стиль, подчеркивающий украинскую идентичность.

Фотосессии или творческие мероприятия

Благодаря многослойности и интересным фактурам образ смотрится эффектно на фото и видео.

Вечер в городе или концерт

В сочетании с более удобной обувью костюм приобретает легкость и становится идеальным вариантом для современной урбанистической моды.

Джамала задает тренды (фото: instagram.com/jamalajaaa)