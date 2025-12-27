Джамала показала стильні образи з денімом, які може повторити кожна

Які "луки" вибрала співачка

Total look

Одним із найактуальніших трендів залишається поєднання кількох джинсових речей в одному образі. Джамала обрала джинсову сорочку та розкльошені джинси темно-синього кольору - відтінку, який виглядає стримано і благородно.

Такий total look не лише додає образу завершеності, а й візуально витягує силует.

Щоб надати образу жіночності та структури, співачка використовує тонкий чорний ремінь поверх сорочки вільного крою. Цей простий прийом допомагає підкреслити талію і створити елегантний контур фігури.

Джамала показала модний "лук" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Денім у поєднанні з трикотажем та принтами

Джамала майстерно комбінує джинси з іншими фактурами, додаючи образам глибини та багатошаровості.

Інтелектуальний стиль preppy: біла сорочка під зелений в’язаний жилет у поєднанні з класичними джинсами створює діловий і водночас творчий образ, ідеальний для офісу або зустрічі з колегами.

Джамала показала, з чим носити джинси (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ретро-настрій: широкі джинси палаццо з високою посадкою співачка доповнює бордово-білим смугастим лонгслівом та стильним кепі. Такий мікс надає образу французького шарму та робить його більш вишуканим.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джинсова сорочка як жакет

Цікаво виглядає і використання джинсової сорочки замість легкого верхнього одягу. Джамала поєднує темно-синю сорочку з довгою спідницею в клітинку та елегантними чобітками на шпильці. Контраст грубого деніму та класичної клітинки створює свіжий та сучасний стильний "лук".

Джамала показала модний образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Аксесуари та деталі

Навіть у повсякденних образах співачка не забуває про дрібниці, які роблять стиль завершеним:

масивні каблучки з камінням та лаконічні ланцюжки додають образу індивідуальності;

взуття з гострим носком залишається незмінним вибором для поєднання з широким денімом - це робить ноги візуально довшими й витонченішими.

Джамала демонструє, що денім може бути не лише зручним, а й надзвичайно стильним.

Поєднання різних фактур, акцент на талії, грамотне використання аксесуарів та сучасний підхід до класичних речей дозволяють створити образи, які виглядають вишукано і водночас залишаються практичними для щоденного життя.

Джамала задає тренди (фото: instagram.com/jamalajaaa)