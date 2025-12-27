Джамала показала стильные образы с денимом, которые может повторить каждая

Известная украинская певица Джамала продемонстрировала, как превратить джинсовые вещи в стильные и практичные образы для повседневной жизни. Ее "луки" легко повторить, сочетая комфорт, современные тренды и индивидуальный стиль.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Total look
Одним из самых актуальных трендов остается сочетание нескольких джинсовых вещей в одном образе. Джамала выбрала джинсовую рубашку и расклешенные джинсы темно-синего цвета - оттенка, который выглядит сдержанно и благородно.
Такой total look не только придает образу завершенности, но и визуально вытягивает силуэт.
Чтобы придать образу женственности и структуры, певица использует тонкий черный ремень поверх рубашки свободного кроя. Этот простой прием помогает подчеркнуть талию и создать элегантный контур фигуры.
Деним в сочетании с трикотажем и принтами
Джамала мастерски комбинирует джинсы с другими фактурами, добавляя образам глубины и многослойности.
Интеллектуальный стиль preppy: белая рубашка под зеленый вязаный жилет в сочетании с классическими джинсами создает деловой и одновременно творческий образ, идеальный для офиса или встречи с коллегами.
Ретро-настроение: широкие джинсы палаццо с высокой посадкой певица дополняет бордово-белым полосатым лонгсливом и стильным кепи. Такой микс придает образу французского шарма и делает его более изысканным.
Джинсовая рубашка как жакет
Интересно выглядит и использование джинсовой рубашки вместо легкой верхней одежды. Джамала сочетает темно-синюю рубашку с длинной юбкой в клетку и элегантными сапожками на шпильке. Контраст грубого денима и классической клетки создает свежий и современный стильный "лук".
Аксессуары и детали
Даже в повседневных образах певица не забывает о мелочах, которые делают стиль завершенным:
Джамала демонстрирует, что деним может быть не только удобным, но и чрезвычайно стильным.
Сочетание различных фактур, акцент на талии, грамотное использование аксессуаров и современный подход к классическим вещам позволяют создать образы, которые выглядят изысканно и одновременно остаются практичными для повседневной жизни.
