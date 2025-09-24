Джамала показала головний модний акцент осені: образ, який хочеться повторити

Багатошаровість і фактури

Основа образу - чорний базовий топ і довга спідниця в довжині максі в клітинку.

Принт у стилі шотландської класики має актуально динамічний вигляд. Високий розріз на спідниці вносить нотку жіночності та легкого драматизму, підкреслюючи силует і додаючи руху під час ходи.

Джамала

Поверх топа накинуто об'ємний oversize-жакет чорного відтінку. Цей елемент гардероба давно став символом сучасного smart-casual, а в образі Джамали він виконує кілька функцій: додає структури, балансує жіночу спідницю і створює модну багатошаровість.

Джамала задає тренди

Аксесуари, які створюють настрій

Ключовим акцентом став яскраво-помаранчевий капелюх - справжній вибух кольору в стриманій гамі образу. Він не тільки освіжає весь лук, а й демонструє сміливість у виборі аксесуарів, що завжди відрізняє стильних людей.

Образ доповнив капелюх

Не менш помітною деталлю стали масивні каблучки, зокрема одна - з великим синім оком у центрі. Це деталізація, що додає загадковості та індивідуальності.

Завершують образ чорні чоботи на підборах, які гармонійно поєднуються з розрізом спідниці, подовжують ногу і створюють вишуканий силует, а також коричнева сумка-шопер.

Джамала показала стильний лук на осінь

Чому цей образ виглядає стильно

Smart-casual з еклектичними нотками

Поєднання жакета, максіспідниці та базового топа створює елегантну основу. Водночас яскравий капелюх і масивні прикраси зсувають образ у бік street style, що робить його свіжим і сучасним.

Oversize - як ключ до комфорту

Об'ємний верх - ще один тренд осені 2025 року. Він додає свободи рухів і при цьому не має недбалого вигляду, якщо грамотно поєднується з елементами, що підкреслюють фігуру.

Акцентні деталі

Цей образ - приклад гри на контрастах. Темні базові речі створюють фон, на якому яскравий капелюх стає стилістичним центром. Це техніка, яку використовують досвідчені стилісти: одна яскрава деталь = весь образ, що запам'ятовується.

Джамала показала, що носити восени

Співачка вкотре довела, що стиль - це не тільки мода, а й уміння говорити про себе через одяг. Її осінній образ - це мікс класики, актуальних трендів і персонального смаку.

І головне: він легко адаптується до повсякденного життя. Достатньо мати базу - максіспідницю, жакет і чорні чоботи - і додати один яскравий аксесуар, який зробить весь лук.

Джамала показала тренди осені