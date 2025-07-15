Дюбуа сказав, як і чому переможе Усика

Британський боксер Даніель Дюбуа поділився планом на реванш з українцем Олександром Усиком, який відбудеться у найближчу суботу в Лондоні . Бійці вдруге зійдуться на рингу, аби визначити абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Стати легендою, як Льюїс

Британець, що володіє титулом IBF, вийде в ринг проти чемпіона за версіями WBC, WBO та WBA Усика 19 липня на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні. Він упевнений, що цього разу зможе показати себе краще:

"Я став іншим бійцем. Є реальні покращення. Роблю те саме, що й раніше, але набагато краще".

Дюбуа розповів, що йде до мети, яку ще на самому початку поставив його батько:

"Він завжди казав, що я стану чемпіоном світу в хевівейті, здобуду титул остаточно і стану легендою – на кшталт Френка Бруно, Леннокса Льюїса, Найджела Бенна. Ті боксери були справжніми воїнами".

Усик – найкращий суперник

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі у XXI столітті, перемігши Тайсона Ф'юрі у травні 2024 року. Востаннє такого досягнення вдалося досягти ще у 1999 році – тоді це зробив Леннокс Льюїс.

Українець залишається непереможним у профі: 23 перемоги з 2013 року. Його бокс – це розум, техніка та неймовірна стійкість.

"Він найкращий суперник, з ким я коли-небудь бився. Усик виграв уже все, що міг. А моє завдання – розібрати його сильні сторони", - визнає Дюбуа.

Вразливості українця

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року. Тоді в п'ятому раунді британець завдав удару по лінії пояса.

Суддя не визнав цей удар правильним та не став відраховувати нокдаун, пропри те, що Усик залишався на настилі рингу понад чотири хвилини, перш ніж відновився. У продовженні поєдинку українець достроково переміг Дюбуа у дев'ятому раунді.

Тепер Дюбуа вважає, що знайшов слабке місце українця:

"По корпусу, по голові – треба бити туди, куди дістану. У нього є вразливості, і я це використаю".