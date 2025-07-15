Дюбуа сказал, как и почему победит Усика

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился планом на реванш с украинцем Александром Усиком, который состоится в ближайшую субботу в Лондоне . Бойцы во второй раз сойдутся на ринге, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Стать легендой, как Льюис

Британец, владеющий титулом IBF, выйдет в ринг против чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Усика 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне. Он уверен, что на этот раз сможет показать себя лучше:

"Я стал другим бойцом. Есть реальные улучшения. Делаю то же, что и раньше, но гораздо лучше".

Дюбуа рассказал, что идет к цели, которую еще в самом начале поставил его отец:

"Он всегда говорил, что я стану чемпионом мира в хэвивейте, получу титул окончательно и стану легендой - вроде Фрэнка Бруно, Леннокса Льюиса, Найджела Бенна. Те боксеры были настоящими воинами".

Усик - лучший соперник

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, победив Тайсона Фьюри в мае 2024 года. Последний раз такого достижения удалось достичь еще в 1999 году - тогда это сделал Леннокс Льюис.

Украинец остается непобедимым в профи: 23 победы с 2013 года. Его бокс - это ум, техника и невероятная устойчивость.

"Он лучший соперник, с кем я когда-либо дрался. Усик выиграл уже все, что мог. А моя задача - разобрать его сильные стороны", - признает Дюбуа.

Уязвимости украинца

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда в пятом раунде британец нанес удар по линии пояса.

Судья не признал этот удар правильным и не стал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Усик оставался на настиле ринга более четырех минут, прежде чем восстановился. В продолжении поединка украинец досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Теперь Дюбуа считает, что нашел слабое место украинца:

"По корпусу, по голове - надо бить туда, куда достану. У него есть уязвимости, и я это использую".