ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дюбуа сказал, как и почему победит Усика

Лондон, Вторник 15 июля 2025 10:54
UA EN RU
Дюбуа сказал, как и почему победит Усика Фото: Александр Усик и Даниэль Дюбуа встретятся на ринге уже 19 июля (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился планом на реванш с украинцем Александром Усиком, который состоится в ближайшую субботу в Лондоне. Бойцы во второй раз сойдутся на ринге, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Стать легендой, как Льюис

Британец, владеющий титулом IBF, выйдет в ринг против чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Усика 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне. Он уверен, что на этот раз сможет показать себя лучше:

"Я стал другим бойцом. Есть реальные улучшения. Делаю то же, что и раньше, но гораздо лучше".

Дюбуа рассказал, что идет к цели, которую еще в самом начале поставил его отец:

"Он всегда говорил, что я стану чемпионом мира в хэвивейте, получу титул окончательно и стану легендой - вроде Фрэнка Бруно, Леннокса Льюиса, Найджела Бенна. Те боксеры были настоящими воинами".

Усик - лучший соперник

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, победив Тайсона Фьюри в мае 2024 года. Последний раз такого достижения удалось достичь еще в 1999 году - тогда это сделал Леннокс Льюис.

Украинец остается непобедимым в профи: 23 победы с 2013 года. Его бокс - это ум, техника и невероятная устойчивость.

"Он лучший соперник, с кем я когда-либо дрался. Усик выиграл уже все, что мог. А моя задача - разобрать его сильные стороны", - признает Дюбуа.

Уязвимости украинца

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда в пятом раунде британец нанес удар по линии пояса.

Судья не признал этот удар правильным и не стал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Усик оставался на настиле ринга более четырех минут, прежде чем восстановился. В продолжении поединка украинец досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Теперь Дюбуа считает, что нашел слабое место украинца:

"По корпусу, по голове - надо бить туда, куда достану. У него есть уязвимости, и я это использую".

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

Повторный поединок Усика и Дюбуа на "Уэмбли" соберет более 80 тысяч зрителей.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.

Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).

В андеркарде главного боя свои поединки проведут еще два украинца - Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.

В Украине вечер бокса в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Ранее мы представили полное расписание мероприятий перед матчем-реваншем.

Также читайте, кого Усик пригласил в Лондон на ужин перед боем с Дюбуа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом