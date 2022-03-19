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"Дымовая завеса": Британия обвинила Россию в использовании переговоров для перегруппировки сил

Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс обвинила Россию в использовании мирных переговоров с Украиной как возможности перегруппировать свои силы. Заявив, что переговоры являются "дымовой завесой", и она скептически относится к целям Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели - это попытка создать пространство для перегруппировки русских. Мы не видим ни одного серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе", - отметила Трасс.

Глава МИД Британии подчеркнула, что "россияне врут, врут и врут".

"Я боюсь, что переговоры являются очередной попыткой отвлечь внимание и создать дымовую завесу", - резюмировала Трасс.

Стоит отметить, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией из-за войны могут затянуться на несколько недель.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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