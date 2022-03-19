У Зеленского заявили, что переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией из-за войны могут затянуться на несколько недель. При этом он добавил, что есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Этот процесс может затянуться", учитывая количество взаимоисключающих позиций. Есть некоторые уступки, на которые мы точно не пойдем. Мы не можем отдать ни одной территории", - заявил он.

Подоляк заявил, что ключевые вопросы в ходе переговоров включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и "политическое решение спорных территорий".

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