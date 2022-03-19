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"Димова завіса": Британія звинуватила Росію у використанні переговорів для перегрупування сил

Фото: глава МЗС Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості перегрупувати свої сили. Заявивши, що перемовини є "димовою завісою", і вона скептично ставиться до цілей Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили - це спроба створити простір для перегрупування росіян. Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі", - зазначила Трасс.

Глава МЗС Британії підкреслила, що "росіяни брешуть, брешуть і брешуть".

"Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу", - резюмувала Трас.

Варто зазначити, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією через війну можуть затягнутися на кілька тижнів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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