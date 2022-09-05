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Дим у Києві затримається. Скільки і чому столиця дихатиме смогом

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Понеділок 05 вересня 2022 11:23
Дим у Києві затримається. Скільки і чому столиця дихатиме смогом Фото: дим у Києві затримається (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Київ, внаслідок ліквідації загоряння торфу, накрив їдкий дим, який протримається в місті протягом двох днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Синоптики прогнозують північно-західний вітер", - пише пресслужба КМДА.

В ДСНС вже зазначила, що наразі триває ліквідація загоряння:

  • поблизу села Соснівка Вишгородського району;
  • поблизу села Перше Травня Броварського району.

Серед рекомендацій від КМДА:

  • тримати вікна закритими, особливо вночі і вранці;
  • по можливості не перебувати на відкритому повітрі;
  • при наявності включити системи кондиціонування і очищення повітря;
  • пити багато води і робити вологе прибирання.

Що кажуть синоптики?

Зранку у Києві спостерігатиметься погіршення прозорості повітря в наслідок задимлення.

"Серпень був аномально теплим, тому склалися сприятливі умови для значної посухи підстилаючої поверхні та лісових масивів, що сприяє швидкому розповсюдженню лісових пожеж", - зазначає пресслужба гідрометеорологічного центру.

Водночас концентрація забруднюючих речовин не досягає небезпечного для здоров'я рівня.

"За прогнозом до кінця тижня будуть зберігатись метеорологічні умови, що не сприятимуть розсіюванню диму і припиненню смогу", - додають синоптики.

Покращення ситуації очікується вже наприкінці тижня, починаючи з 9 вересня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, лише нещодавно Київ вже накривало димом через торф'яні пожежі. Тоді ж у місті відчувався стійкий запах гару.

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