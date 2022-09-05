Дим у Києві затримається. Скільки і чому столиця дихатиме смогом

Київ, внаслідок ліквідації загоряння торфу, накрив їдкий дим , який протримається в місті протягом двох днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"За прогнозом до кінця тижня будуть зберігатись метеорологічні умови, що не сприятимуть розсіюванню диму і припиненню смогу", - додають синоптики.

"Серпень був аномально теплим, тому склалися сприятливі умови для значної посухи підстилаючої поверхні та лісових масивів, що сприяє швидкому розповсюдженню лісових пожеж", - зазначає пресслужба гідрометеорологічного центру.

В ДСНС вже зазначила, що наразі триває ліквідація загоряння:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, лише нещодавно Київ вже накривало димом через торф'яні пожежі. Тоді ж у місті відчувався стійкий запах гару.

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