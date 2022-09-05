Дим у Києві затримається. Скільки і чому столиця дихатиме смогом
Київ, внаслідок ліквідації загоряння торфу, накрив їдкий дим, який протримається в місті протягом двох днів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
"Задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Синоптики прогнозують північно-західний вітер", - пише пресслужба КМДА.
В ДСНС вже зазначила, що наразі триває ліквідація загоряння:
- поблизу села Соснівка Вишгородського району;
- поблизу села Перше Травня Броварського району.
Серед рекомендацій від КМДА:
- тримати вікна закритими, особливо вночі і вранці;
- по можливості не перебувати на відкритому повітрі;
- при наявності включити системи кондиціонування і очищення повітря;
- пити багато води і робити вологе прибирання.
Що кажуть синоптики?
Зранку у Києві спостерігатиметься погіршення прозорості повітря в наслідок задимлення.
"Серпень був аномально теплим, тому склалися сприятливі умови для значної посухи підстилаючої поверхні та лісових масивів, що сприяє швидкому розповсюдженню лісових пожеж", - зазначає пресслужба гідрометеорологічного центру.
Водночас концентрація забруднюючих речовин не досягає небезпечного для здоров'я рівня.
"За прогнозом до кінця тижня будуть зберігатись метеорологічні умови, що не сприятимуть розсіюванню диму і припиненню смогу", - додають синоптики.
Покращення ситуації очікується вже наприкінці тижня, починаючи з 9 вересня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, лише нещодавно Київ вже накривало димом через торф'яні пожежі. Тоді ж у місті відчувався стійкий запах гару.
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