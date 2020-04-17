Дым из Чернобыля в Киеве: воздух может очиститься до завтра

Уровень загрязнение воздуха в Киеве из-за дыма от лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения может уменьшиться уже к утру 18 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса IQAir.

В сервисе прогнозируют, что ближе к 6:00 утра субботы индекс качества воздуха вернется к нормальным значениям.

При этом по состоянию на 11 часов пятницы, 17 апреля, в Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Индекс загрязнения в столице составляет 244.

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что несмотря на дым от лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, радиационный фон в Киеве и Киевской области не превышает естественных фоновых значений.

Также РБК-Украина писало, что из-за дыма от лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения Киев возглавил список городов с самым загрязненным воздухом. Вечером 16 апреля индекс загрязненности воздуха в столице Украины достиг отметки 380. В некоторых районах уровень загрязнения находился на отметке "опасно".

Добавим, что 16 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения снова вспыхнули лесные пожары. Причиной новых пожаров стал сильный ветер. Спасатели пытались предотвратить распространение огня.