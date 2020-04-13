Дым из Чернобыльской зоны понесет на Киев

Во вторник утром, 14 апреля, ветер сменит направление и дым от пожаров в Чернобыльской зоне попадет в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр ядерной безопасности.

По прогнозу, это произойдет примерно в 7:00 утра. Как видно на интерактивной карте центра, по состоянию на 13 апреля ветер дует в направлении белорусского Гомеля.

Как сообщила "Громадському" пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан, в Чернобыльской зоне, где десятый день тушат пожар, пошел дождь.

Но, по ее словам, прогнозировать, когда удастся побороть огонь, пока рано, поскольку спасатели постоянно выявляют новые очаги возгорания и дует сильный ветер.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 100 га.

По словам директора Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Чернобыльской зоне существуют три таких хранилища, и все они находятся на безопасном расстоянии от пожара.