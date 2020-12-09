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Дыхне признан лучшим антикризисным менеджером Украины в 2020

Киев, Среда 09 декабря 2020 10:41
Дыхне признан лучшим антикризисным менеджером Украины в 2020
Фото: Евгений Дыхне (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" опубликовал результаты рейтингов лучших управленцев 2020 года. В номинации "Антикризисный менеджер" первенство досталось главе авиакомпании МАУ Евгению Дыхне.

Об этом сообщает Delo.ua.

Авторы рейтинга отмечают, что именно Дыхне в свое время удалось вернуть прибыльность аэропорта "Борисполь", а также сохранить МАУ в кризисный 2020 год.

"Я всегда трепетно отношусь к бизнесу, которым управляю. Эффективность - мое главное правило, только, оказывается, эффективность иногда наказуема", - заявил Дыхне при получении премии.

Стоит отметить, что кандидаты на номинации оценивались по пяти критериям: эффективное управление; эмоциональный интеллект; внедрение инноваций; стратегическое мышление; антикризисное управление.

Напомним, НАБУ расследует условия предоставления аренды в аэропорту "Борисполь" в период, когда им руководил Евгений Дыхне.

Как писало РБК-Украина, по мнению экспертов, претензии к бывшему генеральному директору аэропорта "Борисполь", а ныне президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства, которое регулирует отношения аренды.

В частности, доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик отметил, что в подобных случаях руководителей государственных предприятий Украины, которые предлагают эффективные решения для своих компаний, могут преследовать по причине "заскорузлости" украинского законодательства.

В свою очередь экономический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что претензии к Дыхне являются сомнительными, поскольку в 2016 году, когда он возглавлял аэропорт "Борисполь", управленец входил в рейтинги лучших топ-менеджеров Украины, опережая многих управляющих от частного бизнеса.

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Новости Украины Экономика Международные авиалинии УкраиныЕвгений Дыхнекризисбизнес

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