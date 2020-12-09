Дихне визнано найкращим антикризовим менеджером України у 2020

Фото: Євген Дихне (facebook.com)

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" опублікував результати рейтингів кращих управлінців 2020 року. У номінації "Антикризовий менеджер" першість здобув голова авіакомпанії МАУ Євген Дихне.

Про це повідомляє Delo.ua.

Автори рейтингу відзначають, що саме Дихне у свій час вдалося повернути прибутковість аеропорту "Бориспіль", а також зберегти МАУ в кризовий 2020 рік.

"Я завжди трепетно ставлюся до бізнесу, яким керую. Ефективність - моє головне правило, тільки, виявляється, ефективність іноді карається", - заявив Дихне при отриманні премії.

Варто відзначити, що кандидати на номінації оцінювалися за п'ятьма критеріями: ефективне управління; емоційний інтелект; впровадження інновацій; стратегічне мислення; антикризове управління.

Нагадаємо, НАБУ розслідує умови надання оренди в аеропорту "Бориспіль" в період, коли ним керував Євген Дихне.

Як повідомляло РБК-Україна, на думку експертів, претензії до колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль", а нині президента авіакомпанії МАУ Євген Дихне з боку правоохоронців є наслідком застарілого законодавства, яке регулює відносини оренди.

Зокрема, доктор політичних наук, політичний експерт Валентин Якушик зазначив, що в подібних випадках керівників державних підприємств України, які пропонують ефективні рішення для своїх компаній, можуть переслідувати через "зашкарублість" українського законодавства.

Своєю чергою економічний експерт Юрій Гаврилечко вважає, що претензії до Дихне є сумнівними, оскільки у 2016 році, коли він очолював аеропорт "Бориспіль", управлінець входив у рейтинги кращих топ-менеджерів України, випереджаючи багатьох керуючих від приватного бізнесу.