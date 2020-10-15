Эксперт назвал абсурдом претензии НАБУ к экс-главе аэропорта "Борисполь"

Фото: Евгений Дыхне (facebook.com)

Претензии к бывшему генеральному директору аэропорта "Борисполь", а ныне президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства, которое регулирует отношения аренды.

Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко во время обсуждения Government to Government лоббизма в Украине в Киеве, 13 октября.

По мнению эксперта, претензии являются сомнительными, поскольку в 2016 году, когда Дыхне возглавлял аэропорт "Борисполь", он входил в рейтинги лучших топ-менеджеров Украины, опережая многих управляющих от частного бизнеса. А сам аэропорт попал в пятерку самых успешных государственных компаний.

В свою очередь, коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко выступил за дальнейшее развитие сектора корпоративных отношений для государственных предприятий и расширение полномочий Набсоветов для урегулирования упомянутых вопросов.

При обсуждении состоялась также дискуссия между народными депутатами, экспертами и представителями исполнительной ветви власти о необходимости законодательного регулирования именно подобных ситуаций и G2G лоббизма в Украине.

Так, нардеп от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба заметила, что сейчас существует достаточно много сфер и явлений, которые требуют законодательного урегулирования. По ее мнению, принятие закона о лоббизме позволит государственным и частным структурам быть на европейском уровне взаимодействия.

В то же время, член депутатской фракции "Голос" Макаров Олег убежден, что сейчас адвокационное влияние осуществляется многими путями: через политические партии, общественные организации и отдельные структуры, поэтому, чтобы все было прозрачно и открыто, законодательство должно четко установить форму, вид и методы такого влияния, чтобы не возникало никаких проблем для общества.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают бывшего генерального директора государственного аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне в злоупотреблениях служебным положением.

По версии следствия, Дыхне в сговоре с начальницей службы договоров неавиационной деятельности аэропорта "Борисполь" якобы использовали свое служебное положение в интересах двух компаний.