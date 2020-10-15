ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Эксперт назвал абсурдом претензии НАБУ к экс-главе аэропорта "Борисполь"

Киев, Четверг 15 октября 2020 15:18
Эксперт назвал абсурдом претензии НАБУ к экс-главе аэропорта "Борисполь"
Фото: Евгений Дыхне (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Претензии к бывшему генеральному директору аэропорта "Борисполь", а ныне президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства, которое регулирует отношения аренды.

Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко во время обсуждения Government to Government лоббизма в Украине в Киеве, 13 октября.

В свою очередь, коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко выступил за дальнейшее развитие сектора корпоративных отношений для государственных предприятий и расширение полномочий Набсоветов для урегулирования упомянутых вопросов.

При обсуждении состоялась также дискуссия между народными депутатами, экспертами и представителями исполнительной ветви власти о необходимости законодательного регулирования именно подобных ситуаций и G2G лоббизма в Украине.

Так, нардеп от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба заметила, что сейчас существует достаточно много сфер и явлений, которые требуют законодательного урегулирования. По ее мнению, принятие закона о лоббизме позволит государственным и частным структурам быть на европейском уровне взаимодействия.

В то же время, член депутатской фракции "Голос" Макаров Олег убежден, что сейчас адвокационное влияние осуществляется многими путями: через политические партии, общественные организации и отдельные структуры, поэтому, чтобы все было прозрачно и открыто, законодательство должно четко установить форму, вид и методы такого влияния, чтобы не возникало никаких проблем для общества.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают бывшего генерального директора государственного аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне в злоупотреблениях служебным положением.

По версии следствия, Дыхне в сговоре с начальницей службы договоров неавиационной деятельности аэропорта "Борисполь" якобы использовали свое служебное положение в интересах двух компаний.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика аэропорт БориспольМеждународные авиалинии УкраиныНАБУ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь