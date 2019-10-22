Двум задержанным из-за наезда на пешеходов в Осло предъявлено обвинение

Полиция Норвегии задержала двух людей, которых подозревают к причастности к наезду на пешеходов в угнанном автомобиле скорой помощи в Осло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, угонщика "скорой" обвиняют в покушении на убийство. Его задержали на месте преступления, он получил пулевое ранение. Пресс-секретарь полиции заявил, что мужчине 32 года, других деталей пока нет.

Как сообщили очевидцы, мужчина был вооружен огнестрельным оружием.

По данным телеканала NRK, задержанный является бывшим сотрудником полиции. Ранее его неоднократно судили за угрозы, незаконное использование оружия, наркотиков и кражи.

Сообщается, что мужчина имел связи с нацистской организацией "Северный движение сопротивления". Он не был ее членом, но активно распространял пропаганду.

Неподалеку от места преступления в торговом центре полиция также задержала 25-летнюю женщину, ей инкриминируется незаконное хранение огнестрельного оружия.

Мотив нападения пока не установлен, хотя полиция расследует возможные связи с крайне правыми экстремистами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Осло вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил несколько человек. лоумышленник, находясь за рулем автомобиля, сбил двух пенсионеров, а также женщину с детской коляской. Ребенок и женщина были госпитализированы. Позже стало известно, что в коляске находились близнецы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 22 октября в Пакистане в результате дорожно-транспортного просшествия погибли по меньшей мере 26 человек и 12 пострадали. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в в каменистый холм.