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Власть должна создавать условия инвестору, а не отпугивать реприватизацией, - журналисты

Новости » Экономика    22.10.2019 - 15:35
Власть должна создавать условия инвестору, а не отпугивать реприватизацией, - журналисты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В случае реприватизации продажа крупных объектов будет провалена

Реприватизация отпугнет иностранных инвесторов и поставит под угрозу приватизацию в 2020 году. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал "Апострофа" "Отнять и поделить: арифметика реприватизации".

Автор материала отмечает, что заявления о реприватизации, которые делают представители Фонда госимущества, могут надолго оставить Украину без внимания со стороны иностранных инвесторов, что негативно скажется на экономике в целом.

"В такой ситуации отечественная экономика еще долго не выйдет из пике. Привлечь же иностранные инвестиции может, в первую очередь, качественно организованная и законодательно подкрепленная приватизация. По-хорошему, главной задачей власти должна стать как раз политика максимального комфорта для инвесторов – как своих, украинских, так и извне", - отмечает автор.

По мнению автора, в случае реприватизации запланированная на следующий год продажа крупных объектов будет провалена и государство недополучит 5-7 млрд грн в госбюджет.

"Оно теряет 5-7 млрд грн, которые ожидаются в бюджете-2020 от приватизации. Каким образом? В пояснительной записке к проекту госбюджета, который на днях рассматривал парламент, значится: запланировано поступление от приватизации госпредприятий в размере 13 млрд грн. Речь идет об объектах большой приватизации, которые не были проданы в этом году, энергопоставляющих предприятиях (с учетом нового рынка электроэнергии) и – объектах малой приватизации. Однако после (не дай Бог!) старта реприватизации крупных предприятий заявленная приватизация полностью провалится", - подчеркнул автор.

Ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации ранее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд государственного имущества сделал несколько заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.

От реприватизации "Укртелекома" не будет никакого реального эффекта, - эксперты Реприватизация "Криворожстали" и "Укртелекома" может сорвать планы Кабмина
Новости Украины Укртелекомприватизация госпредприятий
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