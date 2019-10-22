Двом затриманим за наїзди на пішоходів в Осло пред'явлено звинувачення

Поліція Норвегії затримала двох людей, яких підозрюють у причетності до наїзду на пішоходів у викраденому автомобілі швидкої допомоги в Осло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Як повідомляється, викрадача "швидкої" звинувачують у замаху на вбивство. Його затримали на місці злочину, він отримав кульове поранення. Прес-секретар поліції заявив, що чоловіку 32 роки, інших деталей поки немає.

Як повідомили очевидці, чоловік був озброєний вогнепальною зброєю.

За даними телеканалу NRK, затриманий є колишнім співробітником поліції. Раніше його неодноразово судили за загрози, незаконне використання зброї, наркотиків та крадіжки.

Повідомляється, що чоловік мав зв'язку з нацистською організацією "Північний рух опору". Він не був її членом, але активно поширював пропаганду.

Неподалік від місця злочину в торговому центрі поліція також затримала 25-річну жінку, їй інкримінується незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Мотив нападу поки не встановлено, хоча поліція розслідує можливі зв'язки з украй правими екстремістами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Осло озброєний чоловік викрав автомобіль швидкої допомоги і збив кілька людей. лоумышленник, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох пенсіонерів, а також жінку з дитячим візочком. Дитина і жінка були госпіталізовані. Пізніше стало відомо, що у візку перебували близнюки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 жовтня в Пакистані в результаті дорожньо-транспортної просшествия загинули щонайменше 26 осіб і 12 постраждали. Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався у кам'янистий пагорб.