Двум полкам Нацгвардии Порошенко присвоил имена Богуна и Вишневецкого

Президент также вручил знамена командирам соответствующих полков

Двум полкам Национальной гвардии Украины (НГУ) присвоены имена казацких полковников Ивана Богуна и Дмитрия Вишневецкого. Соответствующие указы подписал президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"По случаю четвертой годовщины создания Национальной гвардии президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении 8 полку оперативного назначения Нацгвардии имени Ивана Богуна... Президент также подписал указ о присвоении 18 полку оперативного назначения НГУ имени Дмитрия Вишневецкого", - говорится в сообщении.

Присвоїв військовій частині 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії почесне найменування – 18-й полк оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького.



А частині 3028 Західного об’єднання – 8-й полк оперативного призначення імені Івана Богуна. pic.twitter.com/81YDg3kiIQ — Петро Порошенко (@poroshenko) March 26, 2018

Президент также вручил знамена частей командирам соответствующих полков во время торжеств по случаю четвертой годовщины НГУ в понедельник, 26 марта.

Кроме того, президент также вручил нацгвардейцам государственные награды "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм".

Напомним, ранее сообщалось, что на цели Нацгвардии в бюджете Украины запланировано 800 млн гривен.