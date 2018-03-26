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Двум полкам Нацгвардии Порошенко присвоил имена Богуна и Вишневецкого

НовостиОбщество    26.03.2018 - 16:58
Фото: Нацгвардия (twitter.com/poroshenko)
Фото: Нацгвардия (twitter.com/poroshenko)

Президент также вручил знамена командирам соответствующих полков

Двум полкам Национальной гвардии Украины (НГУ) присвоены имена казацких полковников Ивана Богуна и Дмитрия Вишневецкого. Соответствующие указы подписал президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"По случаю четвертой годовщины создания Национальной гвардии президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении 8 полку оперативного назначения Нацгвардии имени Ивана Богуна... Президент также подписал указ о присвоении 18 полку оперативного назначения НГУ имени Дмитрия Вишневецкого", - говорится в сообщении.

Президент также вручил знамена частей командирам соответствующих полков во время торжеств по случаю четвертой годовщины НГУ в понедельник, 26 марта.

Кроме того, президент также вручил нацгвардейцам государственные награды "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм".

Напомним, ранее сообщалось, что на цели Нацгвардии в бюджете Украины запланировано 800 млн гривен.

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Теги публикации: Нацгвардия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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