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Двом полкам Нацгвардії Порошенко присвоїв імена Богуна та Вишневецького

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 16:58
Фото: Нацгвардія (twitter.com/poroshenko)
Фото: Нацгвардія (twitter.com/poroshenko)

Президент вручив також прапори командирам відповідних полків

Двом полкам Національної гвардії України (НГУ) присвоєно імена козацьких полковників Івана Богуна та Дмитра Вишневецького. Відповідні укази підписав президент Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

"З нагоди четвертої річниці створення Національної гвардії України президент Петро Порошенко підписав указ про присвоєння 8 полку оперативного призначення Нацгвардії імені Івана Богуна… Президент також підписав указ про присвоєння 18 полку оперативного призначення НГУ імені Дмитра Вишневецького", - йдеться у повідомленні.

Президент вручив також прапори частин командирам відповідних полків під час урочистостей з нагоди відзначення четвертої річниці НГУ у понеділок, 26 березня.

Окрім того, президент також вручив нацгвардійцям державні нагороди "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку та високий  професіоналізм".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на цілі Нацгвардії у бюджеті України заплановано 800 млн гривень.

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Теги публікації: Нацгвардия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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