Двом полкам Нацгвардії Порошенко присвоїв імена Богуна та Вишневецького

Президент вручив також прапори командирам відповідних полків

Двом полкам Національної гвардії України (НГУ) присвоєно імена козацьких полковників Івана Богуна та Дмитра Вишневецького. Відповідні укази підписав президент Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

"З нагоди четвертої річниці створення Національної гвардії України президент Петро Порошенко підписав указ про присвоєння 8 полку оперативного призначення Нацгвардії імені Івана Богуна… Президент також підписав указ про присвоєння 18 полку оперативного призначення НГУ імені Дмитра Вишневецького", - йдеться у повідомленні.

Присвоїв військовій частині 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії почесне найменування – 18-й полк оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького.



А частині 3028 Західного об’єднання – 8-й полк оперативного призначення імені Івана Богуна. pic.twitter.com/81YDg3kiIQ — Петро Порошенко (@poroshenko) March 26, 2018

Президент вручив також прапори частин командирам відповідних полків під час урочистостей з нагоди відзначення четвертої річниці НГУ у понеділок, 26 березня.

Окрім того, президент також вручив нацгвардійцям державні нагороди "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на цілі Нацгвардії у бюджеті України заплановано 800 млн гривень.