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Дворазовий володар Кубка Стенлі Гашек закликав саджати за ґрати за виступи в РФ

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Четвер 28 липня 2022 16:45
Дворазовий володар Кубка Стенлі Гашек закликав саджати за ґрати за виступи в РФ Фото: Домінік Гашек не боїться сказати правду про Росію (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Жива легенда світового хокею Домінік Гашек закликав посилити спортивну ізоляцію Росії, посиливши відповідальність до кримінальної для спортсменів у гонитві за довгим рублем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nord News.

Олімпійський чемпіон Нагано запропонував саджати співвітчизників на 15 років за виступи в російському чемпіонаті. Легендарний хокеїст впевнений, що молодші колеги підтримують агресію РФ грою у тамтешній першості.

"Мені надзвичайно прикро. Робота громадянина Чехії в Росії є підтримкою російського режиму та війни в України, тож є загрозою національній безпеці. Та я не звинувачую гравця чи його агента, а чеську владу за відсутність закону, що це забороняв би", – зізнався Гашек.

"Домінатор" розчарований трансфером Дмитра Яшкіна в петербурзький СКА. Уродженець Омська виріс у Чехії та захищав кольори місцевої збірної на двох чемпіонатах світу.

На думку Гашека, запровадження кримінальної відповідальності покращило б ситуацію. Він закликав чеський уряд захистити громадян від усіх ризиків перебування співвітчизників на території РФ.

"15 років в'язниці за роботу у ворожій Росії дуже допомогли б. Це, безперечно, посилить наш захист і оборону союзників та, ймовірно, врятує чимало життів", – резюмував "Домінатор".

Нагадаємо, що матч "Фенербахче" та "Динамо" завершився скандалом через підтримку Путіна фанатами стамбульців.

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