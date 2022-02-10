Двоетапна аутентифікація Google вдвічі скоротила кількість зломів акаунтів

Нещодавно компанія Google зробила двоетапну аутентифікацію ввімкнутою за замовчуванням для 150 млн користувачів. Це допомогло скоротити кількість випадків злому акаунтів вдвічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Згідно з повідомленням Google, компанія націлена на майбутнє без паролів, яке й надалі захищатиме безпеку її користувачів. Тим часом двоетапна перевірка є основним елементом стратегії компанії, оскільки вона підвищує безпеку завдяки вимозі щодо наявності фізичного предмета, такого як ключа безпеки або ж мобільного телефону для отримання унікального SMS-повідомлення.

Ще у 2018 році інженери Google виявили, що більше ніж 90% акаунтів не використовують двоетапну аутентифікацію. Як відзначають представники компанії, головним бар’єром залишається те, що користувачі інколи недооцінюють відповідну процедуру.

"Двоетапна автентифікація вимагає багато навчання, і ми хочемо, щоб користувачі розуміли, що це таке і чому це вигідно. Нам також необхідно переконатися, що облікові записи користувачів правильно налаштовані з резервною адресою електронної пошти та номером телефону, щоб уникнути блокування облікового запису після примусового 2SV", - заявив директор з безпеки акаунтів Google Гуеммі Кім.