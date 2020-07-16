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У двох районах Рівненської області дозволили відкрити дитсадки

Рівненська область, Четвер 16 липня 2020 16:09
У двох районах Рівненської області дозволили відкрити дитсадки
Фото: дитячий садок (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Ситуація покращилася в Зареченском та Острозькому районах

У Рівненській області дозволили відновити роботу дитячих садків у Зареченском та Острозькому районах. Таке рішення було прийнято 16 липня під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Про це повідомили у Рівненській облдержадміністрації.

"Епідеміологічна ситуація в Зареченском та Острозькому районах дозволяє відкрити дитячі садки. Обласна комісія з питань ТЕБ та НС під керівництвом голови ОДА Віталія Коваля прийняла таке рішення і рекомендувала розглянути його на місцях", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, у Рівненській області дозволили відновити роботу дитячих садків ще 14 липня, при цьому, згідно з вимогами Міністерства охорони здоров'я, кожен район повинен приймати окреме рішення про ослаблення карантину.

Крім цього у Рівненській області дозволили ресторанах, кафе і барах приймати відвідувачів всередині.

Зазначимо, за станом на 16 липня, Рівненська область входить в список тих регіонів, які готові до ослаблення, не відповідають вимогам Моз Київ і сім областей.

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