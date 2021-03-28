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На двох округах розпочалися довибори до Верховної ради

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 08:17
На двох округах розпочалися довибори до Верховної ради Фото: вибори в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 28 березня 2021 року, на двох одномандатних виборчих округах розпочалися довибори до Верховної ради України. Голосування проходить на окрузі №87 в Івано-Франківській області та окрузі №50 в Донецькій області.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і закриються о 20:00. Голосування проходить на 112 виборчих дільницях на окрузі №50 та на 117 дільницях на окрузі №87. Результати будуть встановлені не пізніше ніж на 15-й день з дня голосування, тобто до 12 квітня включно.

Проголосувати зможуть 295 тисячі виборців, на мандат народного депутата претендують 32 кандидата. На окрузі №87 балотуються колишній директор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, спортсмен Василь Вірастюк (від "Слуги народу") і представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.

На окрузі №50 у Донецькій області від "Європейської солідарності" балотуються волонтер і лікар Юлія Кузьменко (фігурує в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета) і голова Покровської районної державної адміністрації Андрій Бондаренко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало весь список кандидатів на довиборах в цих округах.

Детальніше про політичні розклади у боротьбі за мандати читайте в матеріалі "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".

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