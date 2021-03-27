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Завтра в двух областях пройдут довыборы в Раду

Новина українською → Украина, Суббота 27 марта 2021 19:36
Завтра в двух областях пройдут довыборы в Раду Фото: в воскресенье в двух областях пройдут довыборы в Раду (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Завтра, 28 марта, в двух областях пройдут довыборы в Верховную раду. Они состоятся в округе №50 в Донецкой области и в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Указано, что двух народных депутатов будут выбирать среди 32 кандидатов. Голосование пройдет на:

  • 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) округа № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района;
  • 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных) округа № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

По предварительным подсчетам, на выборах смогут проголосовать почти 295 тысяч избирателей.

Они будут выбирать среди 18 кандидатов в округе №50 и среди 14 - в округе №87.

Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00.

Напомним, ЦИК 2 марта завершил регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду на одномандатных округах №50 и №87.

Больше о кандидатах в нардепы на довыборах в Раду читайте в материале РБК-Украина "Битва за округ. Кто из политиков поборется за вакантные места в Раде".

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