Завтра в двух областях пройдут довыборы в Раду
Фото: в воскресенье в двух областях пройдут довыборы в Раду (Виталий Носач/РБК-Украина)
Завтра, 28 марта, в двух областях пройдут довыборы в Верховную раду. Они состоятся в округе №50 в Донецкой области и в округе № 87 в Ивано-Франковской области.
Указано, что двух народных депутатов будут выбирать среди 32 кандидатов. Голосование пройдет на:
- 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) округа № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района;
- 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных) округа № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.
По предварительным подсчетам, на выборах смогут проголосовать почти 295 тысяч избирателей.
Они будут выбирать среди 18 кандидатов в округе №50 и среди 14 - в округе №87.
Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00.
Напомним, ЦИК 2 марта завершил регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду на одномандатных округах №50 и №87.
Больше о кандидатах в нардепы на довыборах в Раду читайте в материале РБК-Украина "Битва за округ. Кто из политиков поборется за вакантные места в Раде".