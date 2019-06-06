Из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в семи областях

В Кировоградский и Винницкой области из-за резкого изменения погоды подтоплено более 40 жилых домов, а также приусадебные участки и подвальные помещения. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В частности, в ночь с 5 на 6 июня в результате осложнения погодных условий были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Херсонская - 18 н.п., Черкасская - 17 н.п., Житомирская - 14 н.п., Киевская - 12 н.п., Хмельницкая - 9 н.п., Кировоградская - 6 н.п. и Волынская - 4 н.п.

Добавим, в Кировоградской области 5 июня в городе Гайворон в результате интенсивных осадков произошло подтопление 20 жилых домов и 48 приусадебных участков.

"По состоянию на 7 час остаются подтопленными 20 жилых домов с приусадебными участками. Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

На месте работает оперативная группа ГСЧС в Кировоградской области.

"По состоянию на 7 час подтоплених жилых домов нет, остаются подтопленными подвальные помещения в 21 домохозяйстве (с. Мартыновка, - 11 и с. Ставки, - 10). Уровень воды постепенно спадает”, - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, погода в Украине 6 июня будет дождливой, местами град. В большинстве областей местами грозы, в центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. В частности, 6-8 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока.