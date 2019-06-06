Через негоду в Україні знеструмлено населені пункти в семи областях

У Кіровоградський та Вінницькій області через різку зміну погоди підтоплені більше 40 житлових будинків, а також присадибні ділянки і підвальні приміщення. Про це повідомляє ДСНС України.

Зокрема, в ніч з 5 на 6 червня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Херсонська - 18 н.п., Черкаська - 17 н.п., Житомирська - 14 н.п., Київська - 12 н.п., Хмельницька - 9 н.п., Кіровоградська - 6 н.п. та Волинська - 4 н.п.

Додамо, що Кіровоградській області 5 червня у м. Гайворон внаслідок інтенсивних опадів відбулося підтоплення 20 житлових будинків та 48 присадибних ділянок.

"Станом на 7 годину залишаються підтопленими 20 житлових будинків з присадибними ділянками. Рівень води поступово спадає", - йдеться у повідомленні.

На місці працює оперативна група ДСНС у Кіровоградській області.

"Станом на 7 годину підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 21 домогосподарстві (с. Мартинівка, - 11 та с. Ставки, - 10). Рівень води поступово спадає”, - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, погода в Україні 6 червня буде дощовою, подекуди град. У більшості областей місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Зокрема, 6-8 червня на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очікується підйом рівнів води на 0,2-1,2 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, формування значного місцевого стоку.