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В Украине сегодня пройдут дожди

Новости » Общество    06.06.2019 - 08:00
В Украине сегодня пройдут дожди
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве воздух прогреется до +26

Погода в Украине 6 июня 2019 года будет преимущественно дождливой, температура воздуха днем поднимется до +33 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр". 

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков на востоке страны осадков не ожидается, температура днем от +26 до +33 градусов, ночью от +14 до +17. В центральных регионах ожидаются дожди, днем от +25 до +28 градусов, ночью от +15 до +18. В южных областях возможны дожди, температура воздуха днем от +25 до +27, ночью от +16 до +18. В Крыму днем от +26 до +28, ночью от +16 до +18 градусов. 

На западе Украины сегодня ожидаются дожди, днем от +24 до +27, ночью от +14 до +17 градусов. В северных областях днем от +26 до +28, ночью от +15 до +18. 

В Украине сегодня пройдут дождиФото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины сегодня днем ожидаются дожди. Дневная температура воздуха составит от +24 до +26 градусов, ночью от +17 до +19. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Украине сегодня пройдут дождиФото: погода в Киеве и области

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