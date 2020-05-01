В двух областях Украины за сутки не зафиксировали новых случаев COVID-19, при этом по всей стране за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 455 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, ни одного случая COVID-19 не зафиксировано в Черниговской и Николаевской области. Общее число зараженных в этих областях составляет 50 и 126 соответственно.

При этом в остальных регионах за сутки коронавирус подтвердили у 455 человек, а общее число зараженных с начала эпидемии составляет 10 861. Наибольшее число зараженных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899 случаев).

Напомним, ранее сообщалось, что города Украины начинают смягчать карантин, который в стране ввели 12 марта в связи с распространением коронавируса. В частности, власти Житомира, Днепра и Черкасс решили ослабить ограничения, разрешив открыть рынки, парикмахерские и непродовольственные магазины.

В Минздраве предупредили, что Украина рискует попасть под вторую волну заболеваний коронавирусом в случае преждевременной отмены карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Верховной раде коронавирусом заболели больше 10 нардепов. Первым, у кого выявили инфекцию, был Сергей Шахов.