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На двух КПВВ на Донбассе до конца года откроют сервисные центры

Донбасс, Четверг 10 сентября 2020 13:35
На двух КПВВ на Донбассе до конца года откроют сервисные центры
Фото: КПВВ на Донбассе (mtot.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Донецкой и Луганской областях начали подготовку к строительству сервисных центров на территории контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое" и "Счастье". Сервисные центры должны открыть до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Открыть сервисный центр на КППВ "Счастье" должны в ноябре, на КПВВ "Новотроицкое" - в декабре. Строительство происходит за счет инвесторов. Стоимость каждого центра составляет 9,1 млн гривен.

"В каждом сервисном центре будут действовать Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), будут оборудованы комната отдыха, кафетерий, туалет, комната матери и ребенка, медпункт, аптека, отделение банка, магазин, почтовое отделение. Также сервисные центры будут оборудованы Wi-Fi, системами кондиционирования, горячей водой и тому подобное", - сообщили в Минреинтеграции.

Всего на Донбассе планируют построить 7 сервисных центров.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе до 10 ноября планируют открыть два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое.

Также сообщалось, что в феврале на КПВВ "Чонгар" на границе с Крымом открыли Центр предоставления административных услуг.

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Новости Украины Общество ДонбассКПВВсервисные центры
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