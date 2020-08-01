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На двух КПВВ на Донбассе построят сервисные центры

Донбасс, Суббота 01 августа 2020 11:55
На двух КПВВ на Донбассе построят сервисные центры
Фото: сервисный центр (mtot.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Один будет в Луганской, а другой - в Донецкой области

На Донбассе на двух пунктах въезда-выезда построят сервисные центры. В них должна действовать правительственная программа "Доступные лекарства".

Об этом рассказала замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук, передает пресс-служба министерства.

Она подчеркнула, что на всех КПВВ должны быть единые стандарты качества и комфорта для граждан.

"Люди должны иметь возможность получить максимум услуг на КППВ - от правовой до административной. Поэтому у каждого пункта въезда-выезда мы планируем создать такие сервисные центры. Уже осенью планируем заняться двумя КПВВ - один в Луганской, один в Донецкой области", - сказала замглавы МинВОТ.

Чиновник добавила, что во всех таких сервисных центрах должна действовать правительственная программа "Доступные лекарства".

"Весьма вероятно, что через несколько лет можно реализовать такие сервисные центры на всех КПВВ. Отдельно отмечу, что вопросы безопасности при проектировании мобильных сервисных центров учтены. И не забывайте, что эти сервисные центры - это в первую очередь для граждан, чьи права нарушены, и мы, как государство, должны сделать все для их восстановления", - сказала Голованчук.

Напомним, в Кабмине также анонсировали, что в Украине в ближайшее время восстановят финансирование строительства современных пограничных инспекционных постов.

Как писало РБК-Украина, иностранцам и лицам без гражданства для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения нужен страховой полис; такой порядок регламентирован постановлением Кабмина.

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