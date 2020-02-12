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На КПВВ "Чонгар" открыли центр админуслуг для крымчан

Новости » Общество     12.02.2020 - 16:56
На КПВВ "Чонгар" открыли центр админуслуг для крымчан
Фото: КПВВ "Чонгар" (из открытых источников)

ЦПАУ работает в тестовом режиме

В сервисной зоне КПВВ "Чонгар" в среду, 12 февраля, открыли Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для жителей Крыма. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что ЦПАУ с 11 февраля работает в тестовом режиме. В нем можно получить 168 видов различных административных услуг. При этом, как отметили в ЦПАУ, крымчане больше всего нуждаются в паспортных услугах.

"Вчера были оформлены два паспорта для выезда за границу для граждан Украины. Сегодня были жители Крыма, консультировались. Я надеюсь, что им будет удобно обслуживаться именно на КПВВ "Чонгар", - рассказала начальник ЦПАУ Новотроицкого сельсовета Ирина Собчишена.

Ранее РБК-Украина писало, что на административной границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью в сервисной зоне пункта пропуска "Чонгар" до конца 2020 года планируют создать хаб.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с аннексированным Крымом открыли 15 ноября после реконструкции. При этом конструкции КПВВ "Чонгар" были сведены за рекордные сроки в 2 месяца.

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