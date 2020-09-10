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На двох КПВВ на Донбасі до кінця року відкриють сервісні центри

Донбас, Четвер 10 вересня 2020 13:35
На двох КПВВ на Донбасі до кінця року відкриють сервісні центри
Фото: КПВВ на Донбасі (mtot.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Донецькій і Луганській областях почали підготовку до будівництва сервісних центрів на території контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" і "Щастя". Сервісні центри мають відкрити до кінця року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства реінтеграції.

Відкрити сервісний центр на КППВ "Щастя" повинні в листопаді, на КПВВ "Новотроїцьке" - в грудні. Будівництво відбувається за рахунок інвесторів. Вартість кожного центру становить 9,1 млн гривень.

"В кожному сервісному центрі будуть діяти Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), будуть обладнані кімната відпочинку, бар, туалет, кімната матері і дитини, медпункт, аптека, відділення банку, магазин, поштове відділення. Також сервісні центри будуть обладнані Wi-Fi, системами кондиціювання, гарячою водою і тому подібне", - повідомили в Минреинтеграции.

Всього на Донбасі планують побудувати 7 сервісних центрів.

Як повідомляло РБК-Україна, на Донбасі до 10 листопада планують відкрити два нових КПВВ в населених пунктах Щастя і Золоте.

Також повідомлялося, що в лютому на КПВВ "Чонгар" на кордоні з Кримом відкрили Центр надання адміністративних послуг.

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