Двох осіб затримали на хабарі за посаду голови Харківської ОДА

Фото: табличка на будівлі СБУ (РБК-Україна)

За посаду керівника області ділки просили 1 млн доларів

У Харкові Служба безпеки України затримала двох осіб, які намагалися продати посади топ-чиновників у Харківській області. Зловмисники пропонували посади голови ОДА та голови обласної податкової.

Про це повідомили у СБУ.

Нелегальний бізнес організували одесит спільно з киянином. Чоловіків затримали у ресторані "Ла-Страда" безпосередньо під час отримання першої частини хабаря 150 тисяч доларів. Зловмисники представлялись посадовцями діючої влади та посилались на близькі зв’язки з керівниками Верховної ради, парламентських фракцій та міністрів.

"Раніше правоохоронці задокументували факт отримання зловмисниками від харків’янки 60 тисяч доларів. У таку суму вони оцінили "допомогу" в одержанні мандата народного депутата на довиборах у парламент", - повідомили у СБУ.

Як розповів діючий голова Харківської ОДА Олексій Кучер, його посаду ділки оцінили в 1 млн доларів.

Наразі тривають обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи.

Це не перший випадок шахрайства у вигляді продажів топ-посад.

У січні аферисти, прикриваючись зв'язками з Володимиром Зеленським, вимагали понад 4 млн доларів за призначення голів Житомирської та Миколаївської ОДА.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко