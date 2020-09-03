Двух членов координационного совета Беларуси арестовали еще на 15 суток

В Беларуси арестовали еще на 15 суток членов координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их признали виновными в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Об этом говорится в сообщении Ковальковой в Facebook.

Соответствующее решение было принято 3 сентября Центральным районным судом Минска. Согласно решению суда, Дылевский и Ковалькова нарушили ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в связи с участием в марше 23 августа. Тогда на акции перед демонстрантами выступил президиум координационного совета.

"Сергею Дылевскому 15 суток, только что. Рассмотрение, как и у Ольги Ковальковой, в Центральном суде г. Минска. Судья Шабуня", - говорится в сообщении.

Напомним, Ковалькова и Дылевский были задержаны еще 24 августа по подозрению в организации несанкционированных мероприятий.

Позже суд арестовал их на 10 суток за призывы к забастовке на Минском тракторном заводе (МТЗ).

Отметим, ранее против координационного совета Беларуси возбудили уголовное дело по статье "захват власти".