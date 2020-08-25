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Арестована еще одна участница координационного совета в Беларуси

Минск, Вторник 25 августа 2020 18:16
Арестована еще одна участница координационного совета в Беларуси
Фото: Ольга Ковалькова (facebook com KavalkovaVolya)
Автор: РБК-Украина

Ольга Ковалькова арестована на 10 суток

Еще одна участница координационного совета оппозиции в Беларуси получила административный арест. Ольге Ковальковой вменяют публичные призывы к забастовке на Минском тракторном заводе (МТЗ).

Об этом пишет портал TUT.BY.

Сообщается, что сегодня суд Заводского района Минска рассмотрел административное дело в отношении Ольги Ковальковой, которая является участницей координационного совета и доверенным лицом Светланы Тихановской. Ее задержал ОМОН у проходной МТЗ. Согласно протоколу, Ковалькова принимала участие в митинге возле проходной и публично призывала к забастовке.

Также сообщается, что Ковалькова при задержании отказывалась пройти в автозак, что было расценено как неповиновение законному требованию сотрудников милиции.

По решению суда, она проведет 10 суток в изоляторе на Окрестина.

Напомним, ранее сообщалось об аресте члена президиума координационного совета Сергея Дылевского, его обвинили в организации несанкционированных мероприятий.

Кроме того, ранее стало известно, что Латвия выделила 150 тысяч евро помощи гражданам Беларуси и независимым СМИ.

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