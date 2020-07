В двух американских городах произошла стрельба в ТЦ, есть пострадавшие

В Брейнтри задержали двух подозреваемых, о нападавших у Гувере пока ничего не известно

В американских городах Гувер (штат Алабама) и Брейнтри (штат Массачусетс) произошла стрельба. В результате инцидентов пострадали по меньшей мере пять человек.

Как сообщает в Twitter городская полиция Гувера, во время стрельбы в торговом центре Riverchase Galleria были ранены по меньшей мере четыре человека. Их госпитализировали в местные больницы. Об их состоянии не сообщается.

В полиции также сообщили, что пока не установили причины стрельбы, и сколько человек в ней участвовали.

Breaking News: A shooting has happened at the Hoover Riverchase Galleria Mall. Reports that a child may have been struck. Police have at least one person detained at thia time. Exclusive pics below #GalleriaShooting #HooverShooting pic.twitter.com/CMIAb62bF6

По данным полиции города Брейнтри, во время стрельбы в торговом центре South Shore Plaza пострадала 15-летняя девушка. Ее госпитализировали с ранениями, не угрожающими жизни.

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту.

Breaking: @MassStatePolice confirm two people are in custody in connection with the shooting at South Shore Plaza. This is one of the suspects here. Police stopped him on the corner of Granite Street and Marianne Ave. #wcvb pic.twitter.com/uAxDxCG7Rj