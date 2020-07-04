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В двух американских городах произошла стрельба в ТЦ, есть пострадавшие

Новости » В мире     04.07.2020 - 04:26
В двух американских городах произошла стрельба в ТЦ, есть пострадавшие
Фото: стрельба в США (twitter.com/petereliopoulos)

В Брейнтри задержали двух подозреваемых, о нападавших у Гувере пока ничего не известно

В американских городах Гувер (штат Алабама) и Брейнтри (штат Массачусетс) произошла стрельба. В результате инцидентов пострадали по меньшей мере пять человек.

Как сообщает в Twitter городская полиция Гувера, во время стрельбы в торговом центре Riverchase Galleria были ранены по меньшей мере четыре человека. Их госпитализировали в местные больницы. Об их состоянии не сообщается.

В полиции также сообщили, что пока не установили причины стрельбы, и сколько человек в ней участвовали.

По данным полиции города Брейнтри, во время стрельбы в торговом центре South Shore Plaza пострадала 15-летняя девушка. Ее госпитализировали с ранениями, не угрожающими жизни.

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту.

Напомним, в Киеве мужчина устроил стрельбу, пострадавший три дня был в коме

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске неизвестный устроил стрельбу, а в результате инцидента ранения получил 45-летний мужчина

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
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