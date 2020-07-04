У двох американських містах сталася стрілянина в ТЦ, є постраждалі

Фото: стрілянина в США (twitter.com/petereliopoulos)

У Брейнтрі затримали двох підозрюваних, про нападників у Гувері поки нічого не відомо

В американських містах Гувер (штат Алабама) і Брейнтрі (штат Массачусетс) відбулася стрілянина. В результаті інцидентів постраждали щонайменше п'ять осіб.

Як повідомляє в Twitter міська поліція Гувера, під час стрілянини в торговому центрі Riverchase Galleria були поранені щонайменше чотири людини. Їх госпіталізували до місцевих лікарень. Про їхній стан не повідомляється.

У поліції також повідомили, що поки не встановили причини стрілянини, і скільки людина в ній брали участь.

Breaking News: A shooting has happened at the Hoover Riverchase Galleria Mall. Reports that a child may have been struck. Police have at least one person detained at thia time. Exclusive pics below #GalleriaShooting #HooverShooting pic.twitter.com/CMIAb62bF6 — Our 360 News (@our360news) July 3, 2020

За даними поліції міста Брейнтрі, під час стрілянини в торговому центрі South Shore Plaza постраждала 15-річна дівчина. Її госпіталізували з пораненнями, що не загрожують життю.

Поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних в причетності до інциденту.

Breaking: @MassStatePolice confirm two people are in custody in connection with the shooting at South Shore Plaza. This is one of the suspects here. Police stopped him on the corner of Granite Street and Marianne Ave. #wcvb pic.twitter.com/uAxDxCG7Rj — Peter Eliopoulos (@petereliopoulos) July 3, 2020

Нагадаємо, У Києві чоловік влаштував стрілянину, потерпілий три дні був у комі.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську невідомий влаштував стрілянину, а в результаті інциденту поранення отримав 45-річний чоловік; в області вводили оперативний план "Сирена".

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Автор: РБК-Україна