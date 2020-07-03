В Киеве мужчина устроил стрельбу, пострадавший три дня был в коме

Фото: место стрельбы (kyiv.npu.gov.ua)

В жертву стреляли около восьми раз

В Киеве на Троещине мужчина устроил стрельбу и ранил своего знакомого. Пострадавший получил многочисленные ранения и три дня находился в коме.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что на улице Оноре де Бальзака мужчина устроил стрельбу. По словам пострадавшего, у него со знакомым возник конфликт возле магазина после чего, злоумышленник достал оружие и восемь раз выстрелил.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он трое суток находился в коме. Подозреваемого задержали по месту проживания, у него изъяли пистолет с патронами. Нападавшим оказался ранее не судимый киевлянин, 1976 года рождения.

Открыто уголовное дело, фигуранту объявили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: задержанный стрелок (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске неизвестный устроил стрельбу, а в результате инцидента ранения получил 45-летний мужчина; в области вводили оперативный план "Сирена".

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Автор: РБК-Украина