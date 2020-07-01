ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ивано-Франковске произошла стрельба, есть раненый

Новости » Происшествия     01.07.2020 - 01:57
В Ивано-Франковске произошла стрельба, есть раненый
Фото: стрельба в Ивано-Франковске (facebook.com/frankivsk.police)

Огнестрельное ранение получил 45-летний местный житель

В Ивано-Франковске неизвестный устроил стрельбу. В результате инцидента ранения получил 45-летний мужчина.

Об этом сообщает в Facebook полиция Ивано-Франковской области.

"30 июня, в 19:40 по спецлинии" 102 "поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецька 192 неизвестный стрелял в мужчину", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, огнестрельное ранение получил 45-летний местный житель. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В области ввели оперативный план "Сирена". В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника.

В рамках расследования правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают наличие камер видеонаблюдения.

Фото: стрельба в Ивано-Франковске (facebook.com/frankivsk.police)

Напомним, вечером 27 июня в селе Гусаровка неподалеку карьеру пьяный мужчина открыл огонь по компании отдыхающих с детьми, в результате чего один мужчина погиб, другой получил ранение.

Полиция открыла два уголовных производства по факту стрельбы в Харьковской области.

Причастному к стрельбе в Харьковской области грозит пожизненное заключение.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Ивано-ФранковскСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь